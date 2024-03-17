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ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.14%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ387,521,598.072867

ການສະໜອງສູງສຸດ750,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ749,419,877.75

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5166%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.2181028993153244,2024-03-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.016940107283894106,2025-04-12

Blockchain ສາທາລະນະETH

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ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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