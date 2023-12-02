PRTG

The Pre-Retogeum held in the web-based e-wallet is given equivalent to how much power was created by its power plant and is utilized for energy exchanges in the Pre-Retogeum stage, permitting the world to openly produce overflow power and self-produced power inside one energy stage.

ຊື່PRTG

ອັນດັບNo.5722

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ70.02229836886762,2023-12-02

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.31744360961715085,2023-12-03

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳThe Pre-Retogeum held in the web-based e-wallet is given equivalent to how much power was created by its power plant and is utilized for energy exchanges in the Pre-Retogeum stage, permitting the world to openly produce overflow power and self-produced power inside one energy stage.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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