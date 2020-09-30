POLS

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

ຊື່POLS

ອັນດັບNo.771

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)7.19%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ99,209,631.94000003

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ7.50831978,2021-02-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00147639,2020-09-30

Blockchain ສາທາລະນະETH

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ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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