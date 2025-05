ORAI

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

ຊື່ORAI

ອັນດັບNo.590

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)7.89%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ13,823,700

ການສະໜອງສູງສຸດ19,779,272

ການສະຫນອງທັງຫມົດ18,014,986.26

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.6988%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ107.47632244,2021-02-20

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.9138843220735346,2022-11-22

Blockchain ສາທາລະນະORAI

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

