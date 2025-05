NXPC

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

ຊື່NXPC

ອັນດັບNo.168

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)183,05%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ173 294 248

ການສະໜອງສູງສຸດ1 000 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1 000 000 000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1732%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.8393480388979015,2025-05-15

ລາຄາຕໍ່າສຸດ1.4346972456799731,2025-05-15

Blockchain ສາທາລະນະAVAX_CCHAIN

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

