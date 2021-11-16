MLT

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

ຊື່MLT

ອັນດັບNo.1875

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.09%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ124,423,460.93

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ200,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.0796724468337888,2021-11-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.005568243264070605,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳThe MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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