MAT

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

ຊື່MAT

ອັນດັບNo.1349

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)133.51%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ7,230,000

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ40,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0723%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ6.672668572600626,2025-06-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.5976657220031634,2025-06-26

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳMatchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
MAT/USDT
Matchain
----
--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (MAT)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
--
ຕາຕະລາງ
ຂໍ້ມູນ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
Spot
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
MAT/USDT
Matchain
--
--‎--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (MAT)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
--
ຕາຕະລາງ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ຂໍ້ມູນ
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
network_iconເຄືອຂ່າຍຜິດປົກກະຕິ
ບໍລິການລູກຄ້າອອນລາຍ
Loading...