Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

ອັນດັບNo.1349

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)133.51%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ7,230,000

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ40,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0723%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ6.672668572600626,2025-06-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.5976657220031634,2025-06-26

Blockchain ສາທາລະນະBSC

