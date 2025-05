MASS

MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

ຊື່MASS

ອັນດັບNo.2913

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ98,026,147.05229937

ການສະໜອງສູງສຸດ206,438,400

ການສະຫນອງທັງຫມົດ98,026,147.05229937

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4748%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.89772986,2021-01-23

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000402891381281833,2025-05-06

Blockchain ສາທາລະນະMASS

ແນະນຳMASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.