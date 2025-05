MASA

Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications.

ຊື່MASA

ອັນດັບNo.875

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,42

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ748.256.548,1639754

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1.563.710.379,053976

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.6069605621889724,2024-04-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.011691017692875269,2025-04-17

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳMasa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.