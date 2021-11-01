MARS4

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

ຊື່MARS4

ອັນດັບNo.2439

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ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2 483 082 772

ການສະໜອງສູງສຸດ4 000 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ4 000 000 000

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ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.051011096923131,2021-11-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000111231501407966,2025-05-15

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳMars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

ຂະແໜງການ

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