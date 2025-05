LNDX

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

ຊື່LNDX

ອັນດັບNo.1682

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)2.55%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ14,060,482.260439

ການສະໜອງສູງສຸດ80,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ68,312,108.554783

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1757%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.575063582944541,2024-03-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.12082475558408765,2025-02-03

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

