KMNO

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

ຊື່KMNO

ອັນດັບNo.311

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.92%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,968,493,170.25

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ9,999,982,998.240055

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1968%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.24778699299861312,2024-12-15

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.019443669036248168,2024-08-05

Blockchain ສາທາລະນະSOL

