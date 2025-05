KILT

KILT – Represent Your Identity Without Revealing Your Identity You can tell a lot about a person in Scotland by looking at their kilt! But while the individual pattern can represent the “clan” or affiliations of the wearer, it doesn’t reveal private details, like their name or address. Similarly, KILT Protocol provides a way to represent your identity without revealing things you prefer to keep private. KILT brings the old process of trust in real-world verifiable credentials (passport, driving licence, certificate, etc.) to the digital world, while keeping your data private and in your possession. KILT can also be used to create identifiers for machines, services and anything that identities can be built on.

ຊື່KILT

ອັນດັບNo.1758

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,30%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ49 420 140

ການສະໜອງສູງສຸດ290 560 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ151 251 450

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.17%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ13.488766265013377,2021-11-25

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.030651272850522195,2025-04-10

Blockchain ສາທາລະນະKILT

