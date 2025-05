KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

ຊື່KCS

ອັນດັບNo.59

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0004%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3.86%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ125,002,999.85133564

ການສະໜອງສູງສຸດ200,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ142,502,999.85133564

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.625%

ວັນທີອອກ2021-04-23 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ28.795176559830317,2021-12-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.336503927826,2019-01-31

Blockchain ສາທາລະນະETH

