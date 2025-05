JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

ຊື່JST

ອັນດັບNo.154

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.33%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ9,900,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ9,900,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2020-04-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.00202 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.20825091,2021-04-05

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00476612780651,2020-05-09

Blockchain ສາທາລະນະTRX

