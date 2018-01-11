IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

ຊື່IOST

ອັນດັບNo.384

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.05%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ25,407,526,843

ການສະໜອງສູງສຸດ90,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ45,779,378,999

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2823%

ວັນທີອອກ2018-01-11 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.01 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.13649600744247437,2018-01-24

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00156203910694,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະIOST

ແນະນຳThe IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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