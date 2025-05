IMX

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

ຊື່IMX

ອັນດັບNo.73

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0003%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1,97%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1 841 869 206,3898141

ການສະໜອງສູງສຸດ2 000 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2 000 000 000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9209%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ9.49739338704633,2021-11-26

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2021-11-05

Blockchain ສາທາລະນະETH

