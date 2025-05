HMND

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

ຊື່HMND

ອັນດັບNo.1507

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.52%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ111,076,659.65265317

ການສະໜອງສູງສຸດ400,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ400,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2776%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.5317158777385766,2024-03-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.01563264362067471,2023-08-03

Blockchain ສາທາລະນະHMND

ແນະນຳHumanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.