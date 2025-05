HAPI

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

ຊື່HAPI

ອັນດັບNo.1580

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)14.24%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ732,248.42341187

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ750,779.20666767

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7322%

ວັນທີອອກ2021-03-07 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ211.78083955,2021-03-21

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2021-03-10

Blockchain ສາທາລະນະETH

