HAPI

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

ຊື່HAPI

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ732,248.42341187

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ750,779.20666767

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7322%

ວັນທີອອກ2021-03-07 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ211.78083955,2021-03-21

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Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳHAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

ຂະແໜງການ

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