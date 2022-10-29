GHUB

GemHUB is the blockchain game platform project. As the global P&E game-oriented De-Fi project, it has begun with the idea that ‘Share the profits of P2E game business with gamers’, and aims for the blockchain service platform that ‘Easy and Convenient Entertaining.’ Game users can easily and conveniently use all the blockchain services such as generating yield profits by playing the game, swapping token, using De-Fi service through one app. Also, game developers can proceed with the independent service without accepting tokens and being subordinated to governance from large game companies.

ຊື່GHUB

ອັນດັບNo.1949

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.05%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ103,408,321

ການສະໜອງສູງສຸດ1,200,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,200,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0861%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.43901544785408864,2022-10-29

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.010262448531319931,2025-05-26

Blockchain ສາທາລະນະKLAY

ແນະນຳGemHUB is the blockchain game platform project. As the global P&E game-oriented De-Fi project, it has begun with the idea that ‘Share the profits of P2E game business with gamers’, and aims for the blockchain service platform that ‘Easy and Convenient Entertaining.’ Game users can easily and conveniently use all the blockchain services such as generating yield profits by playing the game, swapping token, using De-Fi service through one app. Also, game developers can proceed with the independent service without accepting tokens and being subordinated to governance from large game companies.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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