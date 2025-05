FIDA

As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

ຊື່FIDA

ອັນດັບNo.428

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.57%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ990,911,592.108954

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ990,911,600.267668

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ59.60906616921114,2021-11-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.05631113555103228,2025-05-07

Blockchain ສາທາລະນະSOL

