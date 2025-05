EIGEN

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

ຊື່EIGEN

ອັນດັບNo.118

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)73.90%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ305,466,951.33076626

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,727,718,329.875395

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.651838515776891,2024-12-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.6687837939049447,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

