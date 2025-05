DSYNC

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

ຊື່DSYNC

ອັນດັບNo.277

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.29%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ974,947,710.1310906

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,874,315.1676701

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9749%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.5513112629242496,2025-01-06

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.005953619308782976,2024-03-11

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

