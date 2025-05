DNX

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

ຊື່DNX

ອັນດັບNo.1336

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,53

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ102.730.173,32484159

ການສະໜອງສູງສຸດ110.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ102.730.173,32484159

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9339%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.3643865798324275,2023-11-20

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.023577616456842587,2025-05-08

Blockchain ສາທາລະນະDNX

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.