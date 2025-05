DEXE

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

ຊື່DEXE

ອັນດັບNo.66

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0003%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)48.76%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ83,733,368.98844688

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ96,504,599.33609451

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ33.54117435,2021-03-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.65351413,2020-11-10

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.