DEEP

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

ຊື່DEEP

ອັນດັບNo.114

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.96%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ3,151,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3151%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.34355096308425953,2025-01-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.010748527064621403,2024-10-14

Blockchain ສາທາລະນະSUI

ແນະນຳDeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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