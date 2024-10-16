DBR

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ຊື່DBR

ອັນດັບNo.752

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.90%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,829,293,597

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ9,999,997,159.600344

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1829%

ວັນທີອອກ2024-10-16 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.05499267372684524,2024-12-21

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.013910476857044492,2025-04-20

Blockchain ສາທາລະນະSOL

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ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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