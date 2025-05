CTF

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

ຊື່CTF

ອັນດັບNo.1812

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.03%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ4,732,977.31243817

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ119,899,975.05919015

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.41153717499516,2024-04-20

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000555272760428229,2023-12-23

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

