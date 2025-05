CSWAP

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

ຊື່CSWAP

ອັນດັບNo.1066

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ924,289,610

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ986,613,651

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9242%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.22804046064045336,2024-04-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001302420935978168,2024-03-08

Blockchain ສາທາລະນະETH

