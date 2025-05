CRTS

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

ຊື່CRTS

ອັນດັບNo.980

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ49,299,676,745

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4929%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.005453985608275,2021-12-23

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000119408888085042,2023-09-25

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.