COREUM

Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

ຊື່COREUM

ອັນດັບNo.550

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,05%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ384 792 048

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ545 674 243

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ11.416925823380323,2022-05-02

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.054716827656712486,2024-08-19

Blockchain ສາທາລະນະXRP

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

