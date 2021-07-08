CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

ຊື່CBK

ອັນດັບNo.559

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)5.99%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ94,314,905

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9431%

ວັນທີອອກ2021-07-08 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ16.31319095,2021-04-02

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.3886256781622459,2022-12-31

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳCobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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