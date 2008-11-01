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Bitcoin ເປັນ cryptocurrency ໃຫມ່ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2008 ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຖືກພັດທະນາເປັນເວທີຊອບແວໃນປີ 2009. Bitcoin ເປັນເຄືອຂ່າຍ peer-to-peer; ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງ ແລະຮັບເງິນຈາກເຄືອຂ່າຍເພື່ອນມິດ.

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ19,871,821

ການສະໜອງສູງສຸດ21,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ19,871,821

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ວັນທີອອກ2008-11-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.0025 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ111970.16811007993,2025-05-22

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.04864654,2010-07-14

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ແນະນຳBitcoin ເປັນ cryptocurrency ໃຫມ່ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2008 ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຖືກພັດທະນາເປັນເວທີຊອບແວໃນປີ 2009. Bitcoin ເປັນເຄືອຂ່າຍ peer-to-peer; ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງ ແລະຮັບເງິນຈາກເຄືອຂ່າຍເພື່ອນມິດ.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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