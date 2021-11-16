BOTTO

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

ຊື່BOTTO

ອັນດັບNo.1028

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.14%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ46,142,793.62569664

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ93,872,825.47976364

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4614%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ6.940308473361901,2021-11-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.029699974363140962,2022-11-09

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳBotto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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