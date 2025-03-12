BMT

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ຊື່BMT

ອັນດັບNo.662

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)27.79%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ325,567,750

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3255%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.3212330971816307,2025-03-18

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.07139653608192853,2025-03-12

Blockchain ສາທາລະນະSOL

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ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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