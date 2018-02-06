BLZ

Bluzelle is a decentralized, on-demand, scalable database service for dApps.

ຊື່BLZ

ອັນດັບNo.885

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.29%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ466,653,710.729144

ການສະໜອງສູງສຸດ

ການສະຫນອງທັງຫມົດ500,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2018-02-06 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.12 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.9139220118522644,2018-02-07

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00606731663576,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳBluzelle is a decentralized, on-demand, scalable database service for dApps.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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