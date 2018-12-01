BLY

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

ຊື່BLY

ອັນດັບNo.1425

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.03%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ955,149,995.66

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9551%

ວັນທີອອກ2018-12-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.676306,2021-04-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.002898288580552685,2023-06-12

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳBlocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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