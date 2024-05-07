AXM

Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth.

ຊື່AXM

ອັນດັບNo.4634

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ1 000 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ115 338 411

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0,3 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.5176546289334678,2024-05-07

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.01433629069593638,2025-03-16

Blockchain ສາທາລະນະAXM

ແນະນຳAxiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
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Axiome
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