AVAX

Avalanche ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດໍາເນີນການສັນຍາສະຫມາດໃນ Ethereum blockchain, ໃນຊຸມຊົນ blockchain ຂອງ Okane, ແລະມັນເປັນຊຸມຊົນ stackoverflow ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກເວທີໃຫມ່. ຕອນນີ້ຜູ້ຮັບກຳລັງຮ້ອງຂໍຊຸດຄວາມມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຊື່AVAX

ອັນດັບNo.14

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0027%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)143.74%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ421,183,265.8233138

ການສະໜອງສູງສຸດ715,748,719

ການສະຫນອງທັງຫມົດ456,185,965.8233138

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5884%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ146.21786401299232,2021-11-21

ລາຄາຕໍ່າສຸດ2.7888219,2020-12-31

Blockchain ສາທາລະນະAVAX_XCHAIN

ແນະນຳAvalanche ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດໍາເນີນການສັນຍາສະຫມາດໃນ Ethereum blockchain, ໃນຊຸມຊົນ blockchain ຂອງ Okane, ແລະມັນເປັນຊຸມຊົນ stackoverflow ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກເວທີໃຫມ່. ຕອນນີ້ຜູ້ຮັບກຳລັງຮ້ອງຂໍຊຸດຄວາມມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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