Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

ຊື່AUCTION

ອັນດັບNo.452

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)199.70%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ6,090,142.29001446

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ7,640,771.31259095

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.609%

ວັນທີອອກ2021-02-07 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ70.55596041,2021-04-12

ລາຄາຕໍ່າສຸດ3.484607093787073,2023-06-15

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳBounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

