ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

ຊື່ATOM

ອັນດັບNo.53

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0005%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)33,10%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ390 934 204

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ390 934 204

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2019-03-15 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0,1 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ44.6955257850945,2021-09-20

ລາຄາຕໍ່າສຸດ1.13096252523,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະATOM

ແນະນຳThe Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.