Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

ຊື່ASTROS

ອັນດັບNo.1860

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,42

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ25.499.502,47

ການສະໜອງສູງສຸດ100.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100.000.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2549%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.11362255496661224,2024-12-13

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.019778041816782114,2025-02-01

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

