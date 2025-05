APEX

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ຊື່APEX

ອັນດັບNo.725

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)8.28%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ92,838,235

ການສະໜອງສູງສຸດ500,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ499,999,990

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1856%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.8325250957583354,2024-03-27

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.11245349995021983,2023-10-20

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

