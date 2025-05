ALVA

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

ຊື່ALVA

ອັນດັບNo.1281

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.64%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ61,518,679.08569968

ການສະໜອງສູງສຸດ200,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ199,088,241.2788123

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3075%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ4.777902393038671,2024-03-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.04738546373708529,2024-09-05

Blockchain ສາທາລະນະETH

