At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life.

ຊື່ALEX

ອັນດັບNo.765

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,12

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ606.489.877,3

ການສະໜອງສູງສຸດ1.000.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ606.489.877,3

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.6064%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.5532965151961868,2024-04-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.011287877177869637,2023-01-03

Blockchain ສາທາລະນະSTACKS

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

