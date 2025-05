AGLD

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

ຊື່AGLD

ອັນດັບNo.417

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)28.24%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ77,310,001

ການສະໜອງສູງສຸດ96,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ92,810,001

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8053%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ7.62791577,2021-09-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.20848210063010023,2022-11-09

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

