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ຄໍາວ່າ "Cardano" ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍແມ່ຂອງເມືອງ, ຜູ້ທີ່ປະກາດມັນແລະໄຟແລະເຄື່ອງສະແດງຂອງມັນ, ແລະສຽງຂອງ drum ທີ່ຫຼິ້ນເປັນປບັໃຫຍ່.

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ການສະໜອງສູງສຸດ45,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ44,994,501,828.18774

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Blockchain ສາທາລະນະADA

ແນະນຳຄໍາວ່າ "Cardano" ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍແມ່ຂອງເມືອງ, ຜູ້ທີ່ປະກາດມັນແລະໄຟແລະເຄື່ອງສະແດງຂອງມັນ, ແລະສຽງຂອງ drum ທີ່ຫຼິ້ນເປັນປບັໃຫຍ່.

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