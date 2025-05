ABBC

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ຊື່ABBC

ອັນດັບNo.1293

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ905,304,095.6861483

ການສະໜອງສູງສຸດ1,225,109,279

ການສະຫນອງທັງຫມົດ907,217,636.86

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7389%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.05421,2018-10-25

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000710730004387872,2025-04-23

Blockchain ສາທາລະນະABBC

ຂະແໜງການ

