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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ905,304,095.6861483

ການສະໜອງສູງສຸດ1,225,109,279

ການສະຫນອງທັງຫມົດ907,217,636.86

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7389%

ວັນທີອອກ--

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.05421,2018-10-25

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000710730004387872,2025-04-23

Blockchain ສາທາລະນະABBC

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