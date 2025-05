A8

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

ຊື່A8

ອັນດັບNo.603

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)7.57%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ287,855,203.7

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2878%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.4943303442964241,2024-12-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.061919935797642725,2024-11-03

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

