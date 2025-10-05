ynUSD Max (YNUSDX) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 1.023 - $ 1.027
24시간 최저가 $ 1.023
24시간 최고가 $ 1.027
역대 최고 $ 1.027
최저가 $ 0.997125
가격 변동 (1H) --
가격 변동 (1일) -0.00%
가격 변동 (7D) +0.51%

ynUSD Max (YNUSDX) 실시간 가격은 $1.026입니다. 지난 24시간 동안 YNUSDX은(는) 최저 $ 1.023 - 최고 $ 1.027 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. YNUSDX의 역대 최고가는 $ 1.027, 역대 최저가는 $ 0.997125입니다.

단기 성과 측면에서 YNUSDX 지난 1시간 동안 --, 24시간 동안 -0.00%, 지난 7일 동안 +0.51% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

ynUSD Max (YNUSDX) 시장 정보

시가총액 $ 89.65K
거래량 (24H) --
완전히 희석된 시가총액 $ 89.65K
유통량 87.42K
총 공급량 87,421.65687268265

ynUSD Max의 현재 시가총액은 $ 89.65K이며, 24시간 거래량은 --입니다. YNUSDX의 유통량은 87.42K이며, 총 공급량은 87421.65687268265입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 89.65K입니다.